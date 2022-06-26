فوكس نيوز: الولايات المتحدة فقدت قدرتها على حماية النظام العالمي

قال مقدم برنامج على قناة Fox News إن العالم الحديث سينهار لأسباب اقتصادية، منوها بأن الولايات المتحدة فقدت قدرتها على حماية النظام العالمي.

وأضاف مقدم برنامج على قناة Fox News جيسي واترز، نحن نتحدث عن نقص في موارد الغذاء والطاقة. محذرا من أن "هذه العملية قد بدأت بالفعل".

واستشهد المقدم بأزمة الغذاء التي اندلعت في بيرو وسريلانكا، ويرى واتزر أن أي دولة يمكن أن تكون التالية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن عمل النظام العالمي وشحنها البحري المحمي. مضيفا: "لقد فقدنا هذه القدرة الآن".

من جهته أشار بيتر زيهان، مؤلف كتاب "نهاية العالم هي البداية فقط"، إلى أن الولايات المتحدة فقدت الرغبة في مواصلة مسارها السابق، "لقد أنفقنا كل قوتنا السابقة. لدينا 14 حاملة طائرات في الخدمة، والعديد منها في الطريق وهذا يكفي لتدمير بلد ما، ولكن هناك حاجة لحوالي 800 مدمرة للقيام بدوريات في محيطات العالم من أجل حماية التجارة البحرية، لدينا 70 منها فقط".

في وقت سابق، قال كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو الياباني، شونسوكي كوباياشي، إنه إذا اختفى الغاز الروسي من السوق، فإن العالم ينتظر نهايته. وسيؤدي نقص الغاز إلى المنافسة وزيادة الطلب على الفحم والنفط والغاز الطبيعي المسال.

المصدر: نوفوستي