الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يتوقع كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الاحتمال الأكثر ترجيحا أن يتم حل الأزمة الأوكرانية من خلال طاولة المفاوضات.

وأوضح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية نشرت اليوم السبت، أنه "على الأرجح، ستنتهي هذه الحرب على طاولة المفاوضات. نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون أوكرانيا وفي وضع قوي قدر الإمكان، ونساعدها على أن تظل دولة أوروبية مستقلة وذات سيادة".

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أن "أفضل طريقة للقيام بذلك هي تقديم دعم عسكري واقتصادي قوي واتخاذ عقوبات صارمة ضد روسيا".

وتابع "نساعدهم (الأوكرانيين) لأنهم يطلبون ذلك"، مشيرا إلى أنه "لا توجد حرب شاملة بين الناتو وروسيا".

المصدر: تاس