أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن تحرير منطقتي غورسكويه وزولوتويه بالقرب من ليسيتشانسك، على يد القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك.

وقال كوناشينكوف: "أكمل التجمع الجنوبي للقوات تحت قيادة الجنرال سوروفيكين هزيمة التجمع المحاصر للقوات المسلحة الأوكرانية في مرجل غورسكي. وحررت القوات الروسية ووحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية منطقتي غورسكويه وزولوتويه".

في الوقت ذاته، وفقا لكوناشينكوف، قامت وحدات من مجموعة الوسط بقيادة العقيد لابين أ. بتحرير 11 منطقة سكنية في خمسة أيام، أكبرها لوسكوتوفكا، ميرنايا دولينا وأوستينوفكا. كما "قامت الوحدات باختراق دفاع القوات الأوكرانية المحصنة، وهزموا العدو وقاموا بالتقدم في هجومهم وحاصروا مدينة ليسيتشانسك من الجنوب".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية