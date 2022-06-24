لافروف: الاتحاد الأوروبي يملي قراراته على الدول التي تريد الانضمام إليه ويحرضها على معاداة روسيا
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن جهود دول بحر قزوين تتركز الآن على التطبيق الكامل لاتفاقية الوضع القانوني لدول بحر قزوين.
لافروف: نركز على التطبيق الكامل لاتفاقية الوضع القانوني لدول بحر قزوين
لافروف: موقف الاتحاد الأوروبي تغير تجاه روسيا في المدة الأخيرة وأصبح عدوانيا
لافروف: الاتحاد الأوروبي يملي قراراته على الدول التي تريد الانضمام إليه ويحرضها على معاداة روسيا
لافروف: الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل ائتلاف ضد روسيا
يتبع ..