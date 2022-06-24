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لافروف: الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل ائتلاف مناهض لروسيا

لافروف: الاتحاد الأوروبي يملي قراراته على الدول التي تريد الانضمام إليه ويحرضها على معاداة روسيا

أخبار العالم

لافروف: الاتحاد الأوروبي يملي قراراته على الدول التي تريد الانضمام إليه ويحرضها على معاداة روسيا
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن جهود دول بحر قزوين تتركز الآن على التطبيق الكامل لاتفاقية الوضع القانوني لدول بحر قزوين.

لافروف: نركز على التطبيق الكامل لاتفاقية الوضع القانوني لدول بحر قزوين

لافروف: موقف الاتحاد الأوروبي تغير تجاه روسيا في المدة الأخيرة وأصبح عدوانيا

لافروف: الاتحاد الأوروبي يملي قراراته على الدول التي تريد الانضمام إليه ويحرضها على معاداة روسيا

لافروف: الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل ائتلاف ضد روسيا

يتبع ..

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