قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن جهود دول بحر قزوين تتركز الآن على التطبيق الكامل لاتفاقية الوضع القانوني لدول بحر قزوين.

لافروف: نركز على التطبيق الكامل لاتفاقية الوضع القانوني لدول بحر قزوين

لافروف: موقف الاتحاد الأوروبي تغير تجاه روسيا في المدة الأخيرة وأصبح عدوانيا

لافروف: الاتحاد الأوروبي يملي قراراته على الدول التي تريد الانضمام إليه ويحرضها على معاداة روسيا

لافروف: الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل ائتلاف ضد روسيا

يتبع ..