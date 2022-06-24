استطلاع يظهر نسبة المواطنين "الواثقين" ببوتين

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام، أن 80٪ من الروس يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب الإحصاء، قال 80٪ من الذين تم استطلاع آرائهم أنهم يثقون بالرئيس، و12٪ اختاروا الإجابة "أنا أفضل لا أثق" برئيس الدولة، و 8٪ وجدوا صعوبة في الإجابة.

ووفقا لـ 81٪ من المشاركين، فإن بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه. وبين الإحصاء أن وجهة النظر المعاكسة يشاركها 8٪ من الروس. 11٪ وجدوا صعوبة في الإجابة على السؤال.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 17 إلى 19 يونيو على 1.5 ألف مستجيب تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر في 104 مستوطنة في 53 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي