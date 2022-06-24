مصرع أحد مسؤولي مقاطعة خيرسون جراء عمل إرهابي

أعلنت الإدارة المدنية والعسكرية في مقاطعة خيرسون أن مدير إدارة الشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، لقي مصرعه جراء عمل إرهابي وقع بالمقاطعة أمس الخميس.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نائب مدير الإدارة المدنية والعسكرية في المقاطعة، كيريل ستريموسوف قوله: "لقي أحد موظفينا مصرعه. إنه مدير إدارة الأسرة والشباب والرياضة دميتري سافلوتشينكو".

وبحسب المصدر ذاته لقي سافلوتشينكو مصرعه جراء تعرض السيارة التي كان يركبها إلى تفجير.

المصدر: نوفوستي