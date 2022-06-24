بينيت: بذلت قصارى جهدي من أجل "شعبي الحبيب"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه بذل قصارى جهده من أجل إسرائيل أثناء توليه رئاسة الحكومة، وذلك في مراسم عسكرية يرجح أن تكون الأخيرة له في منصبه.

وفي حفل تخرج طياري الجيش الإسرائيلي في قاعدة حتريم الجوية في جنوب إسرائيل، قال بينيت: "لقد بذلت قصارى جهدي من أجل شعب إسرائيل، من أجل شعبي الحبيب".

وفي إشارة إلى مغادرته المرتقبة، قال: "أسلم دولة إسرائيل قوية وحدودها آمنة وهادئة. كما أن أعداءنا يعرفون جيدا أننا سنجدهم في أي مكان في العالم من أجل حماية أمن مواطنينا..إنهم يتعلمون أن من يخطط لمهاجمتنا هنا سيدفع ثمنا باهظا في وطنه".

وأضاف: "على الصعيد الشخصي، أود أن أشكر جنود وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الأركان وجميع الأجهزة الأمنية والموساد والشرطة على قيادتهم"، مشيرا إلى أنه "في كل مرة كنت أوافق فيها على هجوم جوي من قبل طيارين من القوات الجوية، أو عملية برية من قبل القوات القتالية أو العمليات السرية لأعضاء وحدات أخرى، كنت أعلم أنه يمكننا الاعتماد عليهم".

ويوم الاثنين، أعلن بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، أنهما اتفقا على حل الكنيست وتعيين الأخير رئيسا للوزراء. وبعد يومين، صوت الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه في القراءة الأولى بأغلبية ساحقة (110 أصوات)، على أن تتم القراءات النهائية الأسبوع القادم.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"