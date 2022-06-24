رئيس هندوراس يحذر من تداعيات الصراع في أوكرانيا

قال رئيس هندوراس سيومارا كاسترو إن تداعيات الصراع في أوكرانيا تتطلب استعدادات شاملة من جانب الدول الأمريكية، بما في ذلك المجال العسكري.

وقال في ختام مناورة "Fuerzas Comando" العسكرية الإقليمية 2022: "إن عواقب الصراع في أوكرانيا تجبرنا على الاستعداد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. أصبح تبادل الممارسات والاستراتيجيات الدفاعية ضرورة تاريخية".

ومن بين التهديدات المشتركة الرئيسية التي تواجه المنطقة، ذكر كاسترو الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة.

وأضاف كاسترو "فقط من خلال الاتحاد، سنتمكن من مقاومة أي كارثة تهدد السلام والأمن في منطقتنا.

وشارك ممثلو القوات المسلحة من 16 دولة في الأمريكتين، بما في ذلك الولايات المتحدة، في التدريبات التي استمرت أسبوعين في هندوراس".

وتقام التدريبات الإقليمية "Fuerzas Comando" منذ عام 2004، وستستضيفها جمهورية الدومينيكان العام المقبل.

المصدر: نوفوستي