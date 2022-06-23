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الولايات المتحدة تخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار

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الولايات المتحدة تخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار
AP Tony Overman/The Olympian via AP, File
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أعلن البيت الأبيض عن تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، تضم راجمات الصواريخ HIMARS والذخيرة للمدفعية وغير ذلك من الأسلحة والمعدات.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار في إطار التزامنا بدعم أوكرانيا في حماية ديمقراطيتها من العدوان الروسي غير المبرر".

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وأضاف أن "هذه الحزمة تتضمن أسلحة ومعدات، بما فيها HIMARS الجديدة وعشرات الآلاف من القذائف لأنظمة المدفعية التي قد تم تقديمها، وكذلك زوارق خفر السواحل لمساعدة أوكرانيا في حماية سواحلها والمواصلات المائية".

وأكد أن إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف اعتبارا من 24 فبراير، بلغ نحو 6.1 مليار دولار حتى الآن، أو 6.8 مليار دولار منذ بدء ولاية الرئيس جو بايدن.

المصدر: تاس

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