لافروف: كييف لن يتم السماح لها بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لا ترى إمكانية بان يتم السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا.

وقال لافروف في مقابلة مع شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروس: "بكل سرور سوف نقبل دعوة رئيس بيلاروس للاجتماع على الأراضي البيلاروسية. لكنني لن أفكر في الأمر".

وأوضح الوزير أنه "الآن لا أرى فرصة لأن يتم السماح للجانب الأوكراني بطرح هذا، ونحن لن نطرح أي شيء بأنفسنا. لا أرى إمكانية أن يتم السماح لهم بالاستفادة من العودة إلى إجراءات التفاوض".

المصدر: نوفوستي