إثيوبيا تستنكر موقف الاتحاد الأوروبي "المنحاز" لمصر بشأن سد النهضة

دعت الحكومة الإثيوبية الإتحاد الأوروبي إلى "مراجعة" موقفه الأخير بشأن سد النهضة على نهر النيل، والذي اعتبرته أديس أبابا "منحازا" للقاهرة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، يوم الخميس، بأن "البيان الذي يؤكد أن أمن إمدادات المياه إلى مصر لا يمكن المساس به منحاز" و"غير مقبول".

واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يراجع" هذا الموقف، مذكرة بأنه كان مراقبا للمفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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وأكدت دينا مفتي أن إثيوبيا ستواصل سياستها "القائمة على عدم الإضرار بأي من دول نهر النيل جراء سد النهضة"، وترغب في العمل بالتعاون معها.

وكان مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا مشتركا في 20 يونيو، أكد فيه "أهمية النيل كمصدر وحيد لموارد المياه والحياة في مصر".

واعتبر البيان أن "التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد... في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة".

المصدر: فرانس برس