شركة Uniper الألمانية تشكك في قدرة سلطات البلاد على حل مشكلة نقص الغاز قبل حلول الشتاء

علق الممثل الرسمي لشركة الطاقة الألمانية Uniper على وضع أمن الطاقة الألماني على خلفية رفع مستوى الطوارئ المتعلق بنقص الغاز في ألمانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عنه قوله إنه "من المهم أن يوضح إعلان حالة الطوارئ بسرعة كبيرة التكاليف المرتبطة بالوضع الحالي لضيق العرض. من الواضح أيضا أن هذا لن يكون الحل لهذا الشتاء إذا ظل وضع الإمدادات على حاله أو ازداد سوءا في الأسابيع المقبلة".

وأشار ممثل الشركة إلى أنه إذا كان من المستحيل ملء مخزون الغاز بحلول أكتوبر، فستحتاج السلطات الألمانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

ورفعت ألمانيا وضع الطوارئ بشأن نقص الغاز إلى المستوى الثاني من أصل ثلاثة مستويات بسبب انقطاع الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدرجة الثانية من خطة الطوارئ تمنح الحكومة الحق في توصية الشركات بتوفير الغاز.

وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إلى أن "الشتاء" السياسي في ألمانيا قد بدأ بالفعل، فالبلاد بدأت تشهد أزمة طاقة.

المصدر: نوفوستي