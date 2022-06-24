بنك التنمية الأوروبي يقدم قرضا بقيمة 300 مليون يورو لمولدوفا لشراء وتخزين الغاز

كشفت الحكومة المولدوفية عن نية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم قرض بقيمة 300 مليون يورو للبلاد، لشراء وتخزين الغاز الطبيعي.

وقال نائب رئيس حكومة مولدافيا، وزير البنية التحتية والتنمية الإقليمية أندريه سبينو، أن كيشيناو ستشتري الغاز الطبيعي في إطار المناقصات التي سيحدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإجراءات الخاصة بها.

وكتب سبينو على تطبيق تيليلغرام: "يمكن استخدام شريحة طارئة بقيمة 200 مليون يورو، إذا لزم الأمر، في حالة القيود المحتملة أو الانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي. ويمكن استخدام 100 مليون يورو أخرى لإنشاء احتياطي غاز استراتيجي سيتم تخزينه في رومانيا أو أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا إن احتياطي البلاد يبلغ حوالي 24 مليون متر مكعب من الغاز، وهو ما يكفي البلاد لمدة شهر في الصيف أو حوالي أسبوع في الشتاء.

ووفقا لها، تواصل السلطات المفاوضات مع "غازبروم" من أجل الحفاظ على شروط العقد الحالي، لكنها تعترف بالحاجة إلى شراء كميات إضافية من الوقود الأزرق من السوق.

المصدر: راديو سبوتنيك