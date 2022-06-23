دراغي يدعو لعقد قمة أوروبية طارئة بشأن الطاقة

أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية نقلا عن مصادر أوروبية، بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي دعا خلال قمة الاتحاد الأوروبي إلى عقد قمة أوروبية طارئة بشأن الطاقة في الأسابيع القادمة.

وحسب الوكالة، فإن بعض الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، أيدت مبادرة دراغي.

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وتشهد أوروبا أزمة الطاقة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والإجراءات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية على حدة ردا على ذلك، بما فيها القيود على توريدات الطاقة من روسيا.

واجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإقرار منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.

ويبحث الزعماء كذلك تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وقضية صادرات الحبوب الأوكرانية وقضايا الطاقة.

المصدر: تاس