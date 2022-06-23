شويغو يؤكد على ضرورة اتخاذ روسيا وبيلاروس إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، على ضرورة اتخاذ روسيا وبيلاروس إجراءات مشتركة بشكل عاجل لتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الاتحاد.

وقال شويغو يوم الخميس في موسكو إن "الظروف تملي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة لتعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد وزيادة الاستعداد القتالي للمجموعة الإقليمية للقوات ونظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد".

وأضاف أن هذا الأمر بات اليوم أكثر أهمية، والجانب الروسي مستعد لتقديم "أي دعم للأصدقاء البيلاروسيين" في هذا الشأن.

ووصف شويغو بيلاروس بأنها الشريك الاستراتيجي الأهم والحليف الأقرب لروسيا، مشيرا إلى أن التعاون العسكري الثنائي يتطور رغم الضغوط غير المسبوقة من الغرب.

وقال إن "جمهورية بيلاروس هي أهم شريك استراتيجي لنا، وأقرب صديق وحليف لنا. واليوم، يتطور التعاون العسكري الثنائي تحت ضغط غير مسبوق من الغرب، حرب غير معلنة ضد بلدينا".

وخلص شويغو إلى أن روسيا تقدر تقديرا عاليا تصميم البيلاروسيين على مقاومة مسار المواجهة الذي تنتهجه الولايات المتحدة وحلفائها، فضلاً عن استعدادهم لتشكيل مساحة دفاعية واحدة بشكل مشترك داخل حدود دولة الاتحاد.

المصدر: تاس