توقيف 5 إيرانيين وتركيين في اسطنبول بتهمة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين

ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم توقيف 5 إيرانيين ومواطنين تركيين في اسطنبول بتهمة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين، وأن الخلية تعمل لحساب المخابرات الإيرانية.

وأفادت وكالة أنباء (IHA) بأن القوات الأمنية داهمت ثلاثة مساكن في أنحاء المدينة وفندقا في حي بيوغلو بالمدينة، واعتقلت المشتبه بهم وضبطت أسلحة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حثت إسرائيل مواطنيها على تجنب السفر إلى اسطنبول وضرورة عودة الموجودين هناك إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن "الجهود الضخمة" التي تبذلها قوات الأمن الإسرائيلية أنقذت "أرواح الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة" وشكر الحكومة التركية على مساهمتها.

المصدر: daily sabah