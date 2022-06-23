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بايدن يلتقي شولتس ورئيس وزراء إسبانيا خلال جولته الأوروبية

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بايدن يلتقي شولتس ورئيس وزراء إسبانيا خلال جولته الأوروبية
Legion-Media Chris Kleponis / Pool/Sipa USA
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أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس، جو بايدن، سيلتقي المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، خلال جولته الأوروبية.

وأشار المسؤول إلى أن بايدن سيشارك في 7 اجتماعات عمل خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، بما فيها مكرسة للوضع في أوكرانيا.

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وأضاف أن اللقاء مع شولتس سيكون "إمكانية لتنسيق المواقف".

وسيلتقي بايدن رئيس الوزراء الإسباني على هامش قمة حلف الناتو في مدريد.

وسيزور جو بايدن ألمانيا في 25 يونيو للمشاركة في قمة "السبع الكبار" وسيصل يوم 28 يونيو إلى مدريد للمشاركة في قمة الناتو.

المصدر: نوفوستي

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