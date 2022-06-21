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بايدن يتوقع "لعبة بقاء" بين روسيا وأوروبا حول أوكرانيا

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بايدن يتوقع
AP Evan Vucci
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رجح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يتحول النزاع حول أوكرانيا لسباق للقدرة على التحمل بين روسيا وأوروبا.

وقال بايدن للصحفيين: "أعتقد أنه في مرحلة ما ستدار هناك لعبة البقاء. ماذا يستطيع الروس أن يتحملوه وماذا الذي ستكون أوروبا مستعدة لتحمله".

وأضاف أنه سيتم بحث هذه المسألة في قمة الناتو المقبلة في إسبانيا.

وقال إنه لا يخشى حدوث "تصدعات" في نهج الغرب الشامل تجاه النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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