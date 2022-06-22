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تركيا تعلن احتدام حرائق غابات مرمريس مع اشتداد الرياح

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تركيا تعلن احتدام حرائق غابات مرمريس مع اشتداد الرياح
Gettyimages.ru
حرائق الغابات في تركيا
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أعلنت السلطات التركية أن حرائق الغابات التي اندلعت في مرمريس بولاية موغلا غرب البلاد، احتدمت مجددا متأثرة بشدة الرياح.

وكان وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي أعلن الأربعاء عن سيطرة فرق الإطفاء على حريق الغابة "إلى حد كبير" في مرمريس.

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وأوضح أن عمليات الإطفاء استمرت بشكل مكثف مدة 15 ساعة، وأنه تمت السيطرة على جزء كبير من الحرائق.

وأشار إلى مشاركة 20 مروحية و14 طائرة في إخماد الحريق إضافة إلى العديد من المركبات التابعة لمديرية الغابات، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

المصدر: "نوفوستي" + RT

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