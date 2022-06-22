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تركيا تعلن السيطرة "إلى حد كبير" على حرائق جنوب شرق البلاد

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تركيا تعلن السيطرة
الأناضول
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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي، اليوم الأربعاء، سيطرة فرق الإطفاء على حريق الغابة "إلى حد كبير" في قضاء مرمريس بولاية موغلا في غرب البلاد.

وأوضح الوزير التركي في تصريح لوكالة "لأناضول" اليوم الأربعاء، أن عمليات الإطفاء استمرت بشكل مكثف مدة 15 ساعة، وأنه تمت السيطرة على جزء كبير من الحرائق.

وأشار إلى مشاركة 20 مروحية و14 طائرة في إخماد الحريق، بجانب العديد من المركبات التابعة لمديرية الغابات، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وذكر أن حرائق أخرى اندلعت في منطقتي داتشا وفتحية في الولاية بوقت مبكر صباح اليوم، إلا أنه تمت السيطرة عليها.

بدوره، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن 571 مركبة تابعة لـ"آفاد" تواصل عمليات الإطفاء منذ مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أجرى صويلووكيريشتشي جولة تفقدية للمنطقة من الجو

من جانبه، أشار مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، عبر "تويتر" إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا تقنيا حول المنشورات التي شوهت المعلومات حول حريق مرمريس.

وأضاف أنه تم إجراء تحقيقات شاملة في سبب اندلاع الحرائق، ودعا إلى تجاهل المحتوى التضليلي على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحريق في مرمريس.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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