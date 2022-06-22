نقابات صحفية كبرى تدعو إلى إطلاق سراح جوليان أسانج

دعا مسؤولون في نقابات صحفية دولية كبرى من جنيف، إلى إطلاق سراح مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج "باسم حرية الصحافة".

ورأى موقعو الدعوة التي تجمع قادة نقابات الصحفيين في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا، أنّ قرار الحكومة البريطانية بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة يحمل "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان" ويظهر "احتقارا كاملا لحرية الصحافة".

وقال الموقعون إن تسليم أسانج "ستكون له تداعيات خطيرة على الصحافة الاستقصائية بحيث يمكن مقاضاة أيّ استخدام لما يسمى الوثائق السرية"، ما يدفع إلى عدم "الكشف عن معلومات ذات مصلحة عامة يمكن الحصول عليها من مصادر رسمية محمية".

وأعلنت الحكومة البريطانية في 17 يونيو أنها وقعت المرسوم الخاص بتسليم الأسترالي البالغ 50 عاما إلى الولايات المتحدة. وأسانج معتقل في سجن بيلمارش الشديد الحراسة، قرب لندن، منذ ثلاث سنوات.

ويواجه أسانج في الولايات المتحدة 175 عاما في السجن لنشره في العام 2010، حوالى 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بنشاطات الجيش الأمريكي، خصوصا في العراق وأفغانستان، على موقع "ويكيليكس" الخاص به.

وأمضى مؤسس "ويكيليكس" سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ في العام 2012، أثناء الإفراج عنه بكفالة. وقبضت عليه الشرطة البريطانية في أبريل 2019.

المصدر: "أ ف ب"