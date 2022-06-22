روسيا تطلق جائزة "ليف تولستوي" للسلام

أعلن في موسكو عن إطلاق جائزة "ليف تولستوي" الدولية الجديدة للسلام، على أن يوكل منحها لـ"مؤسسة جائزة السلام الدولية ليف تولستوي" غير الربحية.

تم التوقيع على بروتوكول تأسيس الجائزة في موسكو بمتحف النصر خلال مراسم "يوم الذكرى والحزن" في الذكرى الـ81 لبدء الحرب الوطنية العظمى.

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وبحضور مدير المخابرات الخارجية الروسي ورئيس الجمعية التاريخية الروسية سيرغي ناريشكين ومساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية فلاديمير ميدينسكي، تم التوقيع على الوثيقة من قبل رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ورئيس مجلس إدارة صندوق السلام الروسي ليونيد سلوتسكي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية الروسية كونستانتين موغيليفسكي، والمدير التنفيذي للمجتمع التاريخي الحربي الروسي فيتالي مارتينيوك.

وسيتم منح جائزة "ليف تولستوي" الدولية للسلام عن الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز السلام والتعاون الدولي، وإشراك المجتمع الدولي بشكل أوسع في قضية السلام العالمي، فضلا عن تحقيق الأهداف الخيرية والثقافية والتعليمية، بما فيها تعزيز النظرة الإيجابية عن روسيا في العالم.

المصدر: نوفوستي