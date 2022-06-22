 
مباشر

بريطانيا: سنحتاج سنوات لتعويض الأسلحة التي أرسلناها لأوكرانيا

أخبار العالم

بريطانيا: سنحتاج سنوات لتعويض الأسلحة التي أرسلناها لأوكرانيا
Legion-Media US Army Photo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/taao

قال رئيس أركان الدفاع في الجيش البريطاني توني راداكين، إن المملكة المتحدة ستحتاج سنوات لتعويض مخزوناتها من الأسلحة والمعدات العسكرية التي أرسلتها لأوكرانيا، ولاسيما المتطورة منها.

ونقلت وكالة تاس عنه قوله: "الأمر سوف يستغرق عدة سنوات، فليس بمقدورنا بلمسة سحرية الإنتاج السريع للأنواع المتطورة من الأسلحة".

وأضاف: سنحتاج لعدة سنوات للعودة إلى المستوى اللازم من المخزونات، والحديث هنا لا يدور عن أكثر الأسلحة تطورا.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد أعلنت في 26 مايو، "أن لندن اليوم لا يمكنها أن ترفع قدمها عن دواسة البنزين" في مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

 وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس في السابق قد طالب الغرب بتدريب القوات الأوكرانية بشكل أكثر فاعلية على استخدام الأسلحة الموردة.

من جهتها السفارة الروسية في لندن دعت بريطانيا للتحلي بالمسؤولية فيما يتعلق بإمدادات السلاح لأوكرانيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا