تركيا.. الإفراج عن 71 طالبا عسكريا بعد 6 سنوات بالسجون (فيديو)

أصدرت السلطات في تركيا قرارا بإخلاء سبيل 71 طالبا سابقا بالمدرسة الحربية الجوية، كانت ملفاتهم قيد الدراسة بالمحكمة العليا.

ويقبع طلاب المدرسة الحربية الجوية خلف القضبان منذ 6 سنوات بعدما تم اعتقالهم على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف عام 2016.

وكانت ملفات 116 طالب بالمدرسة الحربية الجوية الذين حُكم عليهم بالمؤبد، قيد الدراسة بالمحكمة العليا.

ونشر حساب يحمل اسم "لجنة الطلاب العسكريين" الذي يهتم بأخبار الطلاب العسكريين المعتقلين، تغريدة أعلن خلالها إخلاء سبيل 71 من الطلاب.

شاهد.. نبأ سار من #تركيا!



المحكمة العليا تفرج عن 71 طالبًا عسكريًّا بعد أن قبعوا في السجن ظلما لمدة 6 سنوات بدعوى مشاركتهم في الانقلاب المزعوم



عاجلا أم آجلا سوف يرى العالم كله، الوجه الحقيقي لـ #أردوغان الذي دبر محاولة الانقلاب ودمر البلاد والعباد لإنقاذ مستقبله الشخصي pic.twitter.com/HxozamVrvo — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) June 22, 2022

وكان من بين المفرج عنهم فرقان شاتين كايا، نجل الناشطة ملك شاتين كايا، التي نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن نجلها.

وأعلنت رويدة شقيقة فرقان شاتين كايا، نبأ إخلاء سبيل شقيقها عبر "تويتر" حيث قالت: "تم إخلاء سبيل 25 من الطلاب العسكريين من بينهم شقيقي.. ثلاثة بالفعل خرجوا.. إنه أمر لا يُصدق إلا عندما تراه بعينيك".

جدير بالذكر أن المحكمة العليا ألغت نهاية مايو الماضي قرار المحكمة المحلية بالمؤبد الصادر بحق الطلاب السابقين بالمدرسة الحربية الجوية بتهمة انتهاك الدستور في إطار قضية المحاولة الانقلابية، حيث شددت المحكمة العليا على ضرورة تبرئة هؤلاء الطلاب.

وعقب قرار المحكمة العليا تم إخلاء سبيل تسعة طلاب، حيث أشار قرار المحكمة العليا إلى أن الطلاب لم يكونوا على علم بأمر المحاولة الانقلابية وأنهم لم يشاركوا في أي من أحداث المحاولة الانقلابية بعدما علموا بما يحدث آنذاك.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية