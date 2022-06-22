ماذا بعد؟.. بوشيلين: بقي لدى المرتزقة المحكوم عليهم بالإعدام أسبوعان للاستئناف

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إنه بقي لدى المرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام حوالي أسبوعين لاستئناف قرار الحكم.

وأشار بوشيلين، إلى أنه يتم احتجاز المرتزقة الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام، في ظروف ملائمة في الحبس الانفرادي.

وأضاف رئيس جمهورية دونيتسك: "بقي حوالي أسبوعين - للاستئناف وفقا للنظام الدستوري المعتمد، وبعد ذلك - حسب تقدير وزارة العدل".

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وتحدث بوشيلين كذلك، عن ظروف حبس المحكوم عليهم: "هم يقبعون في الحبس الانفرادي، الظروف هناك مواتية تماما. بالطبع لا توجد رفاهيات، لكن كل ما هو ضروري لهم يتم توفيره وفقا للمعايير الدولية".

قبل فترة صدر في دونيتسك، الحكم بالإعدام على 3 أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول: المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.

وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في المشاركة بالعدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر بعد صدوره.

المصدر: نوفوستي