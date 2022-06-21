نائبة ألمانية تحمّل دول الناتو مسؤولية الأزمة الأوكرانية

حمّلت سارا فاكنكنيخت، نائبة البوندستاغ عن حزب اليسار، بعض الدول الغربية مسؤولية جزئية عن اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

أعربت فاكنكنيخت عن أملها في أن يناقش المندوبون في مؤتمر حزب اليسار، الذي سيعقد في إرفورت نهاية الأسبوع قضية شائكة، حيث أكدت أن حزب اليسار لا ينبغي أن يشارك في "الخطاب السخيف" للحكومة الألمانية، التي أعلنت يوم 24 فبراير 2022 "نقطة تحول" في التاريخ، وفقا لصحيفة Neue Osnabrücker Zeitung.

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وحثت على الاستماع إلى كلمات البابا حول أسباب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا قائلة: "يجب ألا يهمل حزب اليسار كلمات البابا، الذي أشار إلى أن "نباح الناتو على أبواب روسيا" ساهم جزئيا في اندلاع الصراع. لا شيء يمكن أن يبرر الصراع في أوكرانيا، لكن كان من الممكن تجنبه".

وأكدت أن المسؤولية الجماعية للغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا ينبغي أن تصبح موضوعا محظورا بالنسبة لحزب اليسار.

المصدر: RT