وكالة: دي مايو بصدد الانفصال عن حركة خمس نجوم الإيطالية وتشكيل مجموعة برلمانية جديدة

كشفت وكالة "آكي" الإيطالية عن توجه نواب مقربين من وزير الخارجية لويجي دي مايو رئيس حركة "خمس نجوم" السابق لتشكيل مجموعة برلمانية مستقلة عن الحركة، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وقالت مصادر برلمانية للوكالة إنه تم جمع توقيعات 22 نائبا في الحركة لتشكيل مجموعة مستقلة في مجلس النواب، التي يتطلب اعتمادها وفقا للائحة 20 نائبا على الأقل.

وكان دي مايو قد انتقد بشدة السياسة الخارجية للقيادة الجديدة لحركة "خمس نجوم" وخاصة فيما يختص في أوكرانيا ورفضها الاستمرار في إرسال السلاح إلى كييف.

والخلافات بين الرئيس السياسي الحالي للحركة جوزيبي كونتي ودي مايو ليست وليدة اليوم، فقد برزت بشكل واضح خلال إعادة البرلمان الإيطالي إنتخاب رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا لولاية رئاسية ثانية وأخيرة.







المصدر: "آكي"