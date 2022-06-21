وكالة أمريكية: أوكرانيا تنفق ما بين 5 و6 مليارات دولار شهريا
Legion-Media MediaPunch
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أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) سامانثا باور، أن نفقات أوكرانيا في ظل النزاع المستمر تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار في الشهر.
وقالت باور خلال لقاء مع رئيس البنك الدولي يوم الثلاثاء، إن "النفقات الشهرية لهذه الحكومة التي تضطر للتعامل مع الحرب المستمرة، تبلغ ما بين 5 و6 مليارات حسب التقديرات الأخيرة".
ووصفت باور هذه النفقات بأنها "صادمة".
وأكدت أن الـ7.5 مليار دولار التي تقدمها الإدارة الأمريكية لأوكرانيا "غير كافية".
المصدر: نوفوستي