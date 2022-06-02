صحيفة: الكونغرس يطالب بايدن بمعلومات مفصلة حول إنفاق أموال المساعدات لأوكرانيا

طالب أعضاء الكونغرس إدارة بايدن بتقديم معلومات مفصلة عن كيفية إنفاق أموال المساعدات لأوكرانيا، مؤكدين أنه بدون مساءلة لن تتمتع المساعدات المستقبلية لكييف بنفس القدر من الدعم.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" يوم الخميس، إنه حتى قبل أن يوافق الكونغرس على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، كان البنتاغون يكافح من أجل تلبية مطالب إشراف الكونغرس على الإنفاق.

وفي هذا الصدد، هناك قلق متزايد تجاه قدرة إدارة بايدن على حساب الموجة غير المسبوقة من الأموال، وتتبع آلاف الأسلحة الأمريكية التي يتم شحنها إلى أوكرانيا.

المصدر: بوليتيكو