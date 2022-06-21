واشنطن تعرب عن قلقها لمجزرة قتل فيها المئات من المدنيين في إثيوبيا

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" بعد مجزرة مروعة طالت المدنيين من إثنية الأمهرة في منطقة أوروميا الإثيوبية، داعية إلى إنهاء الصراع في هذا البلد "فورا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "هذه المذبحة الجديدة تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الصراع المسلح الدائر في إثيوبيا".

ودعا "كل الإثيوبيين إلى نبذ العنف والسعي بدلا من ذلك إلى الحوار السلمي لتجاوز الخلافات".

وشدد على أن "المصالحة الوطنية يجب أن تسمح للضحايا بالحصول على العدالة، ويجب أن تضمن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال ناجون الاثنين الماضي، إن "مئات المدنيين قتلوا مطلع الأسبوع وحملوا متمردي جيش تحرير أورومو المسؤولية"، إلا أنه نفى ذلك، متهما القوات الموالية للحكومة.

وتحالف "جيش تحرير أورومو" العام الماضي مع "جبهة تحرير تيغراي"، والتي تخوض حربا مع القوات الحكومية في شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020.

المصدر: "أ ف ب"