عمّان.. بدء مباحثات عبد الله الثاني ومحمد بن سلمان
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ta23
عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء مباحثات في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
ونقل ولي العهد السعودي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى العاهل الأردني.
📸 #ولي_العهد وجلالة ملك #الأردن يعقدان لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن#صحيفة_مكةpic.twitter.com/awIwt1zKRt— صحيفة مكة (@makkahnp) June 21, 2022
وكان بن سلمان قد وصل مساء اليوم إلى الأردن قادما من مصر في زيارة ستستمر يومين، على أن يغادر إلى تركيا.
وهذه الزيارة الأولى له للأردن، منذ توليه ولاية العهد في السعودية عام 2017.
المصدر: RT