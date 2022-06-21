عمّان.. بدء مباحثات عبد الله الثاني ومحمد بن سلمان

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء مباحثات في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.

ونقل ولي العهد السعودي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى العاهل الأردني.

وكان بن سلمان قد وصل مساء اليوم إلى الأردن قادما من مصر في زيارة ستستمر يومين، على أن يغادر إلى تركيا.

وهذه الزيارة الأولى له للأردن، منذ توليه ولاية العهد في السعودية عام 2017.

المصدر: RT