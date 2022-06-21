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بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصل إلى عمان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصل إلى عمان
"واس"
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم الثلاثاء قادما من القاهرة، في إطار جولة تشمل تركيا.

استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.

ومن المقرر أن يقضي بن سلمان ليلته في الأردن قبل المغادرة. وهذه الزيارة الأولى له للأردن، منذ توليه منصب ولاية العهد في السعودية عام 2017.

وسيبحث ولي العهد السعودي "خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات".

المصدر: RT

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