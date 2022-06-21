بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصل إلى عمان
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم الثلاثاء قادما من القاهرة، في إطار جولة تشمل تركيا.
استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.
فيديو | #ولي_العهد يصل إلى #الأردن ويتجه إلى مقر إقامته في العاصمة عمان#محمد_بن_سلمان_في_الأردن#الإخباريةpic.twitter.com/V0ZJWFurRS— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2022
ومن المقرر أن يقضي بن سلمان ليلته في الأردن قبل المغادرة. وهذه الزيارة الأولى له للأردن، منذ توليه منصب ولاية العهد في السعودية عام 2017.
وسيبحث ولي العهد السعودي "خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات".
#صور_واس | سمو #ولي_العهد يصل العاصمة عمّان، وفي مقدمة مستقبليه جلالة ملك #الأردن. #محمد_بن_سلمان_في_الأردن#واسpic.twitter.com/tuZvOwR5Gn— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 21, 2022
المصدر: RT