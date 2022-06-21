محمد بن سلمان يوجه رسالة للسيسي بعد مغادرته القاهرة
بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعقاب مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية استمرت يومين.
وحسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فقد جاء في الرسالة "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".
وأضاف "فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
واختتم بالقول "تمنياتي لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
سمو #ولي_العهد يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية #مصر العربية، إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية.https://t.co/ETAWt93g7J#محمد_بن_سلمان_في_مصر#واسpic.twitter.com/NmLf9PZPka— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 21, 2022
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء الاثنين، ضمن جولة تتضمن زيارة إلى المملكة الأردنية وتركيا، وفق بيان أصدره الديوان الملكي السعودي.
المصدر: RT