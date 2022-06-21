محمد بن سلمان يوجه رسالة للسيسي بعد مغادرته القاهرة

بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعقاب مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية استمرت يومين.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فقد جاء في الرسالة "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف "فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

واختتم بالقول "تمنياتي لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء الاثنين، ضمن جولة تتضمن زيارة إلى المملكة الأردنية وتركيا، وفق بيان أصدره الديوان الملكي السعودي.

المصدر: RT