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تقرير: لابيد لا ينوي إجراء تعديلات حكومية كبيرة

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تقرير: لابيد لا ينوي إجراء تعديلات حكومية كبيرة
AP
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ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وزير الخارجية يائير لابيد، وبعد تسلمه رئاسة الحكومة من نفتالي بينيت، لا ينوي إجراء تعديلات حكومية كبيرة.

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية فإن لابيد سيبقى على رئيس مجلس الأمن القومي إيال هولاتا، وسكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو، والسكرتير العسكري آفي جيل، في مناصبهم. إلا أنه يخطط لإحضار مستشاره الدبلوماسي يائير زيفان والمتحدث روي كونكول معه إلى مكتب رئاسة الوزراء.

هذا ومن المقرر أن يتسلم لابيد رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بناء على اتفاق مع بينيت لطرح قانون حل ​الكنيست​ وتقديم موعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية الأسبوع المقبل، ليصبح لابيد رئيسا للوزراء في المرحلة الانتقالية، وذلك وفقا لاتفاق التناوب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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