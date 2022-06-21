واشنطن تؤكد استمرار دعمها لإسرائيل بغض النظر عن الفائز في انتخاباتها المقبلة

تعهدت الولايات المتحدة بالاستمرار في دعم إسرائيل المتجهة نحو الانتخابات المبكرة، في خامس انتخابات تشريعية تشهدها في أقل من أربع سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إيجاز صحفي "إن الشراكة بين بلدينا استراتيجية، وستبقى كذلك في الأسابيع والأشهر المقبلة مهما كانت نتيجة الانتخابات".

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم أمس الاثنين، أنه ووزير الخارجية يائير لابيد اتفقا على طرح قانون حل ​الكنيست​ وتقديم موعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية الأسبوع المقبل، ليصبح لابيد رئيسا للوزراء في المرحلة الانتقالية، وذلك وفقا لاتفاق التناوب مع بينيت.

ووفقا لذلك فإن لابيد هو من سيستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الزيارة التي من المقرر أن يجريها في 13 يوليو المقبل.

المصدر: "أ ف ب" + RT