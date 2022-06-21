توكاييف: التزام أوكرانيا الحياد قد يكون حلا جيدا

اعتبر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن إعلان أوكرانيا التزامها الحياد، قد يكون "حلا جيدا ومقبولا" للنزاع الحالي.

وقال توكاييف خلال منتدى قطر الاقتصادي، يوم الثلاثاء: "عندما تحدثت مع الرئيس بوتين عبر الهاتف، قلت إنه قد يكون اتفقا جيدا إذا كانت أوكرانيا دولة غير نووية ولن تنضم إلى أي منظمات عسكرية مثل الناتو وغيره".

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وأعاد الرئيس الكازاخستاني إلى الأذهان أنه "تم التوصل تقريبا" إلى الاتفاق خلال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في أواخر مارس الماضي.

وأضاف: "أعتقد أن هذا الوضع لأوكرانيا سيكون مقبولا لروسيا والمجتمع الدولي بأسره".

يذكر أن آخر لقاء بين الوفدين الروسي والأوكراني عقد في أواخر مارس في إسطنبول. كانت المصادر تشير إلى أن الجانبين اتفقا أوليا على بعض البنود، بما فيها وضع أوكرانيا خارج الأحلاف.

المصدر: نوفوستي