الشيوخ الإيطالي يلزم الحكومة بمبادئ محددة تجاه أوكرانيا

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي نصا يلزم الحكومة بمبادئ محددة تجاه أوكرانيا عقب الإحاطة البرلمانية لرئيس الوزراء ماريو دراغي أمام أعضاء المجلس، وعلى ضوء انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للنص: "اشتملت التوصيات على إشراك البرلمان بالقرارات، وتلبية لطلب تقدمت به كتلة (حركة خمس نجوم)، التي التزمت بالمشاركة في اللقاءات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "تدعى الحكومة إلى المثول أمام البرلمان على ضوء مؤتمرات القمة الدولية وفي حال إرسال أي إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا في الإطار الذي حددته الأخيرة أصلا، وتمت الموافقة عليه" في الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع: "تتعهد الحكومة وفقا لأحكام مرسوم القانون 14/22، بمواصلة ضمان المشاركة الواسعة اللازمة للبرلمان بشقيه على النحو المنصوص عليه، وكذلك بمناسبة عقد أهم مؤتمرات القمة الدولية المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا".

وحسب النص: "على الحكومة الإحاطة بالتدابير المكرسة لدعم المؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك توفير الإمدادات العسكرية".

المصدر: "آكي" الإيطالية