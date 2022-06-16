مفكر إيطالي: مجنون من يعول على إهانة روسيا

انتقد السياسي والمفكر الإيطالي ماسيمو كاتشياري وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا الذي هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لتفادي محاولات "إهانة" روسيا.

وقال كاتشياري عبر قناة "La7 TV": ما المقصود بإهانة روسيا؟ هل يقصد طرحها على الأرض؟ حسنا، حظا سعيدا لكم! هل نحن مجانين؟ هل ماكرون حقا يعي ما يقول؟".

وأشار كاتشياري إلى أن الأحمق الذي لا يدرك معنى كلامه هو وحده يمكنه أن يدلي بمثل هذه العبارات.

ودعا الغرب للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا وحل جميع الخلافات الجيوسياسية بما فيها القضية الأوكرانية.

المصدر: وكالات