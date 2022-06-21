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"الغارديان": محادثات جونسون وزيلينسكي قد تصبح أغلى جلسات العلاج النفسي في التاريخ

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Globallookpress Ukraine Presidency
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يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرف انتباه الناخبين عن مشاكل بلاده الداخلية، بالإكثار من المحادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لتقديم الدعم المعنوي والمادي له.

وكتب سيمون جينكيسن في صحيفة "الغارديان": "تجرى محادثات جونسون المفاجئة مع زيلينسكي مباشرة بعد لحظات العار الشديد لرئيس الوزراء. وتنتهي كل محادثة تقريبا مع زيلينسكي بجزء كبير من أموال دافعي الضرائب البريطانيين لدعم أوكرانيا. ربما تكون هذه أغلى جلسات العلاج النفسي في التاريخ".

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وأشار الصحفيون لتزامن المحادثات بين جونسون وزيلينسكي مع أنباء غرامات جديدة على حفلات داونينغ ستريت، وانتقاد خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، واستقالة الحلفاء السياسيين والنتائج الكئيبة للانتخابات المحلية.

والأسبوع الماضي، وعلى خلفية فشل جديد قام الزعيم البريطاني شخصيا بزيارة كييف.

وأضاف صاحب مقال "الغارديان": "يحتاج جميع الحكام إلى النصيحة والراحة، وغالبا ما يجدونهم في أكثر الأماكن غرابة. اليوم، يبدو أن جونسون يعتمد على الممثل الكوميدي الأوكراني".

المصدر: نوفوستي

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