 
مباشر

دبلوماسي روسي: زيارة جونسون لأوكرانيا هدفها صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: زيارة جونسون لأوكرانيا هدفها صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية
Sputnik YEVGENY BIYATOV
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t958

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، بأن زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لكييف، تهدف إلى "صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية".

وقال تشيجوف للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تعليقا على زيارة جونسون لأوكرانيا، إنه "تتزايد لديه المشاكل يوما بعد يوم، وهو بحاجة لصرف الانتباه بين حين وآخر عنها".

إقرأ المزيد
جونسون يقترح تدريب 10 آلاف عسكري أوكراني في دول أوروبية
جونسون يقترح تدريب 10 آلاف عسكري أوكراني في دول أوروبية

وأضاف: "لدي شكوك كبيرة في ما إذا سيساعده ذلك".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قام بزيارة غير معلن عنها سابقا لأوكرانيا، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وناقش معه تدريب القوات الأوكرانية في الخارج وتقديم الدعم العسكري لكييف.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا