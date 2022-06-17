دبلوماسي روسي: زيارة جونسون لأوكرانيا هدفها صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، بأن زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لكييف، تهدف إلى "صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية".

وقال تشيجوف للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تعليقا على زيارة جونسون لأوكرانيا، إنه "تتزايد لديه المشاكل يوما بعد يوم، وهو بحاجة لصرف الانتباه بين حين وآخر عنها".

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وأضاف: "لدي شكوك كبيرة في ما إذا سيساعده ذلك".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قام بزيارة غير معلن عنها سابقا لأوكرانيا، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وناقش معه تدريب القوات الأوكرانية في الخارج وتقديم الدعم العسكري لكييف.

المصدر: تاس