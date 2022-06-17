جونسون يقترح تدريب 10 آلاف عسكري أوكراني في دول أوروبية

اقترح رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون خلال زيارته لكييف مساعدة أوكرانيا في تدريب جنودها على أراضي دول أوروبية، وإعداد 10 آلاف عسكري أوكراني كل أربعة أشهر.

ووفق بيان نشره مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة، "اقترح رئيس الوزراء (جونسون) تنفيذ عملية واسعة النطاق لتدريب القوات الأوكرانية تسمح بتدريب 10 آلاف جندي كل 120 يوما".

وأضاف البيان: "خلال زيارة اليوم إلى كييف، أخبر رئيس الوزراء الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن المملكة المتحدة يمكن أن تقود هذا البرنامج التقدمي الذي سيغير الوضع جذريا في هذه الحرب، مما يزيد بشكل كبير من إمكانيات القوات الأوكرانية لكسب المعركة من أجل سلام دائم".

المصدر: تاس