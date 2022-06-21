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البيت الأبيض يعرب عن "صدمته" بتصريحات بيسكوف عن احتمال إعدام المرتزقين الأمريكيين في دونيتسك

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البيت الأبيض يعرب عن
AP Evan Vucci
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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أعرب البيت الأبيض عن "صدمته" بتصريحات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن احتمال إعدام المرتزقين الأمريكيين المأسورين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له يوم الثلاثاء: "اطلعنا على تصريحات بيسكوف بهذا الصدد".

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وأضاف: "إنه أمر صادم أن مسؤول في روسيا يفترض إمكانية الإعدام للمواطنين الأمريكيين اللذين كانا في أوكرانيا".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الناطق الصحفي باسم الكرملين الذي لم يستبعد صدور حكم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية بحق العسكريين الأمريكيين الاثنين اللذين تم أسرهما في منطقة دونباس.

المصدر: تاس

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