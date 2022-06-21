بيلاروس تكشف جرائم بحق 135 مواطنا عراقيا ارتكبها الأمن البولندي

كشف المكتب المركزي للجنة التحقيق في بيلاروس خلال اجتماع مع وفد عراقي، عن توثيقه جرائم ارتكبتها قوات الأمن البولندية بحق 135 مواطنا عراقيا على الحدود البيلاروسية البولندية عام 2021.

وأفاد بيان منشور على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق البيلاروسية بأن "المحققين البيلاروسيين سجلوا إجراءات إجرامية ارتكبت ضد 135 شخصا من مواطني جمهورية العراق، أصيبوا بجروح جسدية نتيجة استخدام العنف والوسائل الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية".

كما تحقق لجنة التحقيق في ثلاث قضايا تتعلق بالتسبب في أذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروس، أدت إلى مقتل مواطنين عراقيين.

وستنظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في فبراير، في تصريح نشطاء حقوق إنسان بيلاروسيين بشأن "الإبادة الجماعية للمهاجرين" في بولندا.

المصدر: RT