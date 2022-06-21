موسكو: تصدير الحبوب الأوكرانية يتطلب تطهير كييف مياهها من الألغام

أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا أعطت ضمانات لممر آمن للسفن لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن يتعين على كييف تطهير مياهها من الألغام التي زرعتها.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد قدمنا ضمانات على مستوى عال.. الآن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر، لقد زرعوا الألغام في مياههم، ومن الضروري نزعها".

من جهته، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن "روسيا تضمن سلامة السفن التي تحمل الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها أوكرانيا".

وأفادت وسائل إعلام تركية بانعقاد "اجتماع رباعي" لممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا الأسبوع المقبل في إسطنبول، لبحث آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة التي ستوفر ضمانة عسكرية لاستخدام البحر الأسود من جانب سفن مدنية، للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية، لكن لم تفض المحادثات إلى اتفاق بعد.

المصدر: RT