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القوات الروسية تعلن تدمير مربض مدفعية أمريكي الصنع والقضاء على 30 عسكريا أوكرانيا

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القوات الروسية تعلن تدمير مربض مدفعية أمريكي الصنع والقضاء على 30 عسكريا أوكرانيا
Sputnik
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أعلنت القوات الروسية تدمير راجمة صواريخ "غراد" ومربض مدفعية هاوتزر M-777 أمريكية بعيدة المدى، والقضاء على أكثر من 30 حندي أوكراني اليوم الماضي.

وأفادت رسالة تم نشرها على قناة "تلغرام" التابعة لقوات دونيتسك الشعبية بأنه خلال اليوم دمرت قوات الجيش الروسي ودونيتسك راجمة صواريخ BM-21 غراد، ومدفع هاوتزر M-777، وشاحنتين وقضت على أكثر من ثلاثين عنصرا في قوات كييف.

وأضافت أنه تم إسكات نقطتين ناريتين للعدو في مناطق افدييفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

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