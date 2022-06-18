دونيتسك: ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قوات كييف إلى 20 شخصا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن 5 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، نتيجة قصف قوات كييف لمدينة دونيتسك، والذي كان الأعنف منذ بداية الأزمة.

وقالت مصادر دونيتسك: "لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 20 آخرون بجروح مختلفة نتيجة قصف القوات الأوكرانية على عاصمة الجمهورية وعدد من بلداتها".

وتابعت: "لم يسجل مثل هذا الهجوم غير المسبوق من حيث كثافته ومدته على عاصمة جمهورية دونيتسك منذ اندلاع الأزمة".

وأضافت: "في غضون ساعتين، تم إطلاق 300 صاروخ وقذيفة مدفع" على المدينة والبلدات المحاذية.

المصدر: "نوفوستي"