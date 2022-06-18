دونيتسك: إصابة 5 أشخاص بشظايا "توشكا أو" أوكراني

أصيب خمسة أشخاص بشظايا صاروخ "توتشكا أو" أطلقته القوات الأوكرانية باتجاه قرية كومسومولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في مقر قوات دفاع دونيتسك الشعبية: "فوق كومسومولسكوي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ توشكا أو أوكراني. سقطت شظايا صاروخية في شارع نابريجنايا، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص. ودمر العديد من المباني السكنية".

إلى ذلك ذكر مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ توشكا- أو على قرية كومسومولسكوي بمنطقة ستاروبيشيفسكي.





المصدر: نوفوستي