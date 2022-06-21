استسلام عسكريين أوكرانيين للجيش الروسي مطالبين بالحصول على الجنسية الروسية

لجأ عسكريان أوكرانيان للقيادة العسكرية الروسية بمدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وطلبا عدم تسليمهما لكييف، وأعلنا رغبتهما في طلب الحصول على الجنسية الروسية والالتحاق بصفوف الجيش الروسي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن العسكريين المجندين للخدو الإجبارية قولهما: "نريد مناشدة السلطات الروسية عدم تسليمنا لكييف حيث نريد أن نبقى هنا، وأن نعيش بسلام، ونحصل على الجنسية الروسية، ونساعد روسيا في محاربة النازية".

وقال العسكريان إنهما تلقيا استدعاءات التجنيد الإجباري في مكان عملهما، وتلقيا تهديدا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الأوكراني ومقاتلي الدفاع الإقليمي يواصلون الاستسلام طواعية للجيش الروسي، حيث يلجؤون إلى الشرطة العسكرية الروسية عند نقاط التفتيش، ويسلمون أسلحتهم، وينقلون المعلومات حول مخازن الأسلحة والذخيرة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية المشتركة لمقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إنه ستتم زيادة عدد مراكز دوائر الهجرة الروسية في المقاطعة لتلبية طلب السكان على تقديم طلباتهم للحصول على الجنسية الروسية، التي تمنح لمواطني أوكرانيا بإجراءات استثنائة ومبسطة بمرسوم خاص من الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي