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"إيرباص": حظر التيتانيوم الروسي سيعني فرض العقوبات علينا

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Gettyimages.ru Matthew Horwood / Contributor
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جددت شركة "إيرباص" الأوروبية مناشدة الاتحاد الأوروبي عدم حظر استيراد التيتانيوم الروسي، الذي تعتمد عليه صناعة طائراتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص": "نعتقد أن العقوبات على التيتانيوم من روسيا ستكون عقوبات ضدنا. مبيعات التيتانيوم هي واحدة من مجالات الأعمال التي لا يستفيد أي من الجانبين من تغيير وضعها الحالي".

ويعيق التحول إلى الشركات المصنعة الأخرى عملية استصدار شهادات ترخيص قد تستغرق من 18 إلى 24 شهرا.

ووفقا لشركة الاستشارات Alix Partners، فإن التيتانيوم متاح الآن للمشترين من الاتحاد الأوروبي، وتشتري شركة "إيرباص" حوالي 65٪ من هذا المعدن من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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