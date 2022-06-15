مانتوروف: صناعة الطيران الروسية لديها طلبيات لمدة ست سنوات قادمة على الأقل

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن صناعة الطيران الروسية لديها طلبيات لمدة ست سنوات على الأقل، بغض النظر عن تطور الوضع الجيوسياسي.

وأوضح مانتوروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "سيتم تنفيذ الخطط التي تم وضعها، والتي تم ضمانها في الميزانية وتوقيعها. بغض النظر عن كيفية تطور الوضع الجيوسياسي، لدينا طلبيات تتعلق بالطيران لمدة ست سنوات على الأقل".

وأشار مانتوروف إلى أن صناعة الطيران المحلية تتلقى دعما كبيرا من الدولة. وعلى وجه الخصوص، تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على إنتاج الطائرات قبل عام ونصف.

وقال مانتوروف: "اليوم نحن ندعمها (صناعة الطيران) مباشرة من أموال الدولة، دون الحاجة إلى إعادة لاحقة لنفقات الدولة المباشرة. سوف نحصل عليها من خلال الضرائب من إنتاج الطائرات، وخلق فرص العمل والبنية التحتية".

وأضاف الوزير: "بطبيعة الحال، القضية الرئيسية هي التكلفة النهائية للتذكرة. لن يضطر الركاب إلى دفع ثمن الطائرات الروسية الجديدة من جيبهم الخاص. سنعوض جزءا من التكاليف بالنسبة لهم على وجهات معينة، حتى يتمكن شخص من الشرق الأقصى من السفر إلى شبه جزيرة القرم وأخذ حمام شمس في الصيف، مرة واحدة على الأقل في السنة".

المصدر: نوفوستي